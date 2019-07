Nach Brand mit Totem : Mutmaßlicher Brandstifter von Hamminkelner Saunaclub festgenommen

Hamminkeln Drei Tage nach dem verheerenden Brand in einem Hamminkelner Saunaclub hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter festgenommen. Er soll dort Gast gewesen sein. Bei dem Feuer war ein 64-jähriger Niederländer gestorben.

Bei dem Mann handelt es sich um einen 42-Jährigen, der im Kreis Wesel wohnt. Aufgrund der Videoaufzeichnungen von Überwachungskameras des Clubs erhärtete sich nach Angaben der Polizei Duisburg der Tatverdacht gegen einen zunächst Unbekannten. Ein entscheidender Tipp zur Identifizierung des Verdächtigen kam dann von einem Taxiunternehmen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Brandstifter fest. In seiner Vernehmung machte er zum Tatvorwurf keine Angaben. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Mordes und Brandstiftung mit Todesfolge. Wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr, war der Verdächtige am Abend des Brandes in dem Club zu Gast.