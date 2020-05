Kriminalpolizei ermittelt : Feuer bei Textilunternehmen Setex in Dingden

Hamminkeln/Dingden Im Dingdener Textilunternehmen Setex ist ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. Seit dem frühen Donnerstagmorgen sind Feuerwehrleute im Einsatz an der Frankenstraße.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags gegen 4.45 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache das Gebäude der Firma Setex in Dingden an der Frankenstraße in Brand. Nach bisherigem Stand verletzte sich ein Mitarbeiter. Ob ein Schaden an dem Gebäude entstanden ist, kann nach Polizeiangaben zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Es ist eines von mehreren Feuern in Dingdener Textilunternehmen in den vergangenen Monaten. Zuletzt hatte es häufiger bei Biberna gebrannt.