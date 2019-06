Bergerfurther Straße : 1500 Quadratmeter in Brand: Feuerwehreinsatz auf Wiese

Die Feuerwehr musste in Hamminkeln an der Bergerfurther Straße einen Böschungsbrand löschen. Foto: RP/Feuerwehr

Hamminkeln Die Feuerwehr ruft alle Bürger auf, achtsam zu sein. Die Vegetation sei extrem trocken.

Die Gefahr von Wald- und Flächenbränden ist in den vergangenen Tagen durch die starke Hitze immens gestiegen. Jetzt gibt es die ersten Konsequenzen. Wie die Feuerwehr nun berichtete, ist am Freitag an der Bergerfurther Straße eine Fläche von 30 mal 50 Metern mit Böschung und Gras in Brand geraten.