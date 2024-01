Sensation bei Bahnarbeiten in Wesel Archäologen legen altes Lippefort frei

Wer in Wesel einen Spaten in die Erde stößt, der muss mit Überraschungen rechnen. Auch 79 Jahre nach der verheerenden Bombardierung der Stadt tauchen immer mal wieder Blindgänger auf. Relikte noch früherer Aktivitäten des Militärs sind ebenfalls nicht selten. Schließlich war Wesel über Jahrhunderte eine Festung. Während die Zivilbevölkerung sich nicht ausbreiten konnte, wucherten Gräben, Wälle und Mauern. Was Bauherren oft verfluchen, begeistert Archäologen und Historiker. So gerade erst geschehen auf der Baustelle für das dritte Gleis der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen (Stichwort Betuwe): Gegenüber dem Lippeschlößchen an der Bundesstraße 8 ist Fort Flam wieder aufgetaucht. Die Reste des auch Lippefort genannten Festungswerks sind deshalb bedeutsam, weil sie so außerordentlich gut erhalten sind. Als hätten die Maurer gerade ihre Kellen aus der Hand gelegt.