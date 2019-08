Ferienaktionsprogramm : Neue Hühner-Graffiti im Karo

Das Ferienaktionsprogramm der Stadt Wesel läuft auf vollen Touren. Beliebt war auch diesmal wieder der Graffiti-Workshop im Jugendzentrum Karo. Dessen Hahn machte Eindruck.

Das bietet seit gut fünf Jahren jedes Mal aufs Neue einen Graffiti-Workshop an. Dabei lernen die Kinder, wie man Graffiti entwirft, vorbereitet und zu guter Letzt an die Wand bringt. In diesem Jahr wurde der Workshop von Marten Dalimot und Marius Zielinsky geleitet. Die beiden Duisburger sind professionelle Sprayer. Dalimot leitet hauptberuflich eine Agentur für Graffiti und Wandgestaltung. Angefangen habe er damit, Buchstaben und Figuren zu zeichnen. Seine Oma habe zum Glück einen Schuppen im Garten gehabt, an dem er dann das Sprühen üben konnte. Später habe ein Jugendzentrum in Duisburg dann Wände zum Sprühen aufgestellt. Deshalb freue er sich, dass das Karo ähnliche Möglichkeiten anbietet. Das scheint auch bei den Kindern gut anzukommen. Eine Hand voll von ihnen nimmt nämlich schon zum zweiten oder dritten Mal an dem Workshop teil.