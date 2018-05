Hamminkeln : Ferien-Programm im Jugendzentrum Hamminkeln

Hamminkeln Der Juze-Ferienspaß für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren wird in den ersten beiden Sommerferienwochen, also vom 16. bis 20. Juli, sowie vom 23. bis 27. Juli, stattfinden. Im Tagesprogramm, das jeweils von 9 bis 16 Uhr läuft, sind Frühstück und Mittagessen enthalten. Einmal in der Woche findet ein Tagesauflug statt. Des Weiteren stehen viele Spiele, noch mehr Spaß und sehr viel Abwechslung auf dem Programm. Kleinere Auflüge in die Natur runden die Ferienspaßwoche ab. Der Teilnahmebeitrag beläuft sich auf 45 Euro für das erste Kind, sowie 40 Euro für das Geschwisterkind.

Mitglieder des Fördervereins Jugendzentrum erhalten eine Ermäßigung. Mitgliedsanträge stehen im Jugendzentrum zum sofortigen Vereinseintritt zur Verfügung. Die Anmeldungen laufen erstmals online, wie in den Vorjahren stehen begrenzte Plätze zur Verfügung. Anmeldungen zum Juze-Ferienspaß sind im Internet auf der Homepage www.unser-ferienprogramm.de/Hamminkeln möglich.

(RP)