In Wesel-Feldmark : Lösung für „Chaoskreuzung“ gefordert

Anwohner und Politiker von CDU, Linken und Grünen möchten, dass die Kreuzung Emmericher Straße / Ackerstraße verkehrstechnisch überplant wird. Foto: Klaus Nikolei

Feldmark Die Querung unweit des Schulzentrums Nord in der Feldmark ist gefährlich, sagen Anwohner und Politik. Sie wollen endlich Taten sehen, denn seit eineinhalb Jahren tue sich nichts. Straßen NRW winkt ab: „Sehen keine Notwendigkeit“.

Anwohner der Ackerstraße und umliegender Straßen unweit des Schulzentrums Nord in der Feldmark haben mächtig Wut im Bauch. Im Januar 2018 hatten sich zahlreiche Bürger jeden Alters zusammen mit Vertretern aller Weseler Ratsfraktionen und der angrenzenden Schulen an der unübersichtlichen Kreuzung Ackerstraße/Emmericher Straße (L 7) getroffen und deutlich gemacht, dass die bekannte Gefahrenstelle dringend überplant und komplett neu gestaltet werden müsse.

Fast täglich, so berichten es Anwohner, komme es zu lebensgefährlichen Situationen – vor allem für Fußgänger. Vor Jahren seien dort zwei Frauen ums Leben gekommen, heißt es. Weil sich auch die Politik im Januar des vergangenen Jahres dem Wunsch nach einer schnellen Lösung angeschlossen hat, schien es nur eine Frage der Zeit, bis etwas passieren würde.

Info Infos austauschen in Whatsapp-Gruppe Kontakt Um sich besser zu organisieren und Infos untereinander auszutauschen, hat Martina Langhoff die Whatsapp-Gruppe „Emmericher Straße/Ackerstraße“ ins Leben gerufen. Kontakt: Tel. 0173 5188088

Mittlerweile sind eineinhalb Jahre vergangen. Getan hat sich nichts. Das ärgert nicht nur die Anlieger, sondern auch Frank Schulten, den verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Ratsfraktion. Mehrfach hatte er die Verwaltung um einen Sachstandsbericht gebeten. „Immer hieß es, dass man mit dem Landesbetrieb Straßen NRW Gespräche führen wolle. Konkret passiert ist also bislang nichts. Und jetzt steuern wir mit großen Schritten auf das neue Schuljahr zu.“ Schulten beklagt das passive Verhalten der Verwaltung, der er vorwirft, „dass man dort die Sache einfach aussitzt.“

Um endlich Bewegung in diese „sehr wichtige Sache“ zu bringen, hat er sich am Mittwoch zusammen mit Parteifreund Torsten Müller und rund 30 Anwohnern an der Ecke Ackerstraße/Emmericher Straße getroffen, um medienwirksam auf den Missstand aufmerksam zu machen.

„Unsere Kinder können nicht gefahrlos die Emmericher Straße überqueren“, sagt Ute Rieger, die zusammen mit Martina Langhoff von einer Vielzahl von Beinahe-Unfällen zu berichten weiß. Extra für den Pressetermin, an dem auch Vertreter der Grünen und der Linken teilnahmen, haben die beiden Frauen ein Plakat mit der Aufschrift „Wir fordern mehr Sicherheit für unsere Kinder und Bürger. Entschärft die Chaoskreuzung“ gefertigt.

Alle Kritiker hoffen, dass nun endlich Bewegung in die Sache kommt. Und Frank Schulen und Torsten Müller haben einen Antrag an die Verwaltung formuliert, in dem sie die Problematik aufzeigen und um einen Bericht im nächsten Fachausschuss bitten, der nach der Sommerpause stattfinden wird.

Dass sie dort eine befriedigende Antwort erhalten, ist eher unwahrscheinlich. Denn beim zuständigen Landesbetrieb Straßen NRW mit Sitz in Mönchengladbach gibt es eine ganz klare Haltung. „In unserer Statistik ist die besagte Kreuzung kein Unfallhäufigkeitsschwerpunkt. Es gibt dort eine Fußgängerbedarfsampel, sodass eine Querung problemlos möglich ist. Wir sehen keine Veranlassung, dort etwas zu ändern“, sagt Sprecher Gregor Hürter.