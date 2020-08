Kritik am Hamminkelner Verwaltungschef : Bahnschranken: CDU greift Bürgermeister Romanski an

Unfall mit drei Toten am Bahnübergang Lankernbrok im April 2020: An der Sicherung dieses Bahnübergangs arbeitet die Deutsche Bahn schon seit 2018. Foto: dpa/Arnulf Stoffel

HAMMINKELN Heftige Kritik an der Stadt Hamminkeln wegen Verzögerungen: „War der Bürgermeister als Leiter des Planungsbereichs überfordert?“ Das fragt die CDU. Verwaltungschef Bernd Romanski räumt „Kommunikationsfehler“ ein.

Die CDU Hamminkeln setzt sich dafür ein, die technische Sicherung der fünf heute unbeschrankten und teilweise gesperrten Bahnübergänge zwischen Dingden und Bocholt deutlich zu beschleunigen und zu priorisieren. Am Montag in der CDU-Fraktionssitzung war Sebastian Brinkmann von der Deutschen Bahn AG zu Gast. Er berichtete über den aktuellen Sachstand bei der Beschrankung des Bahnübergangs Lankernbrok, wo Ende April drei Menschen bei einem schweren Unfall tödlich verunglückt waren. Heftige Kritik wird an Bürgermeister Bernd Romanski in seiner Funktion als Planungschef gerichtet, weil sich die Beschrankungen verzögern. Der räumte am Mittwoch „Kommunikationsfehler“ im rathausinternen Verfahren und in den Zuständigkeitsbereichen ein. Genaueres wolle er mit Rücksicht auf die Beteiligten nicht sagen. Fakt ist: Es kam zu Verzögerungen.