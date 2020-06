Hamminkeln : FDP will Abfallentsorgung in Hamminkeln ändern

FDP will Abfallentsorgung in Hamminkeln ändern

Hamminkeln Der Kreis Wesel, der die Kosten für die Müllverbrennungsanlage Asdonkshof festlegt, wird seine Gebühren senken. Die Hamminkelner FDP sieht zudem wegen auslaufender Verträge die Chance, neu an das Thema Müllabfuhr heranzugehen.

Aber die Verträge zur Abfallentsorgung laufen in der nächsten Ratsperiode aus, und dann will die FDP das Abfallentsorgungssystem in Hamminkeln auf ein neues Fundament stellen. „Dazu gehört – wenn es sinnvoll ist – auch die Einführung einer gelben Tonne“, so Armin Marth, der Spitzenkandidat der FDP für die Kommunalwahl am 13. September. Dennoch möchten die Lberalen nicht einfach eine weitere Tonne in Hamminkeln einführen, ohne das Wiegesystem, das übrigens 1994 mit Stimmenmehrheit der CDU eingeführt worden war, zu überdenken oder sogar ganz neue Lösungen zu entwickeln.