Besuch im Kindergarten Heimat-Boxen für das Dingdener Familienzentrum

Große Freude in der Kindertagesstätte Kita am Bach in Dingden: Sandra Neß, CDU-Ratsmitglied und Mitglied im örtlichen Rat der Tageseinrichtung, überraschte jetzt die Leiterin Britta Epping mit zwei Heimat-Boxen. Sie überreichte die Boxen des Ministeriums für Heimat in Düsseldorf.