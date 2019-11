Trotz hoher Zäune wohl wieder ein Riss : Nächster Hilferuf der Schäfer

Schermbeck War der Wolf wieder da? Die Gahlener Familie Rittmann hat schon acht Schafe verloren.

Am 28. April 2018 riss ein Wolf erstmals ein Schaf der Familie Rittmann am Gahlener Elsenweg. Am 14. Juli 2918 starb am Meesenmühlenweg ein weiteres Schaf. Gleich fünf Schafe aus der Herde der Familie Rittmann starben am 28. August 2018 an den Folgen eines Wolfsangriffs am Elsenweg.