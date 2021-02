In der Nacht von Samstag auf Sonntag : Falscher Sirenenalarm sorgt für Unruhe in Wesel

Am Sonntag gegen 0.10 Uhr heulten in Wesel die Sirenen. Foto: pixabay

Wesel Kurz nach Mitternacht gingen am Sonntag in Wesel die Sirenen. Zu hören war ein auf- und absteigender Heulton, der auf besondere Gefahren hinweist. Kurz danach riefen die Menschen bei Feuerwehr und Polizei an. Ergebnis: Es war ein Fehlalarm.

In den Sozialen Medien wurde über das schaurige Signal, das in vielen Stadtteilen gegen 0.10 Uhr zu hören war, spekuliert. Es war die Rede davon, dass es sich wohl um einen technischen Fehler handelt. Weder die Polizei noch die Kreisleitstelle der Feuerwehr konnten auf Anfrage unserer Redaktion etwas zu dem Fehlalarm sagen. Möglicherweise werden die zuständigen Behörden am Montag eine Erklärung liefern können.

(kwn)