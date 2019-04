Faisal Kawusi in Wesel: Reise nach Kawusistan

Info

Biografisches Faisal Kawusi wurde 1991 in Groß-Gerau gebore. Er lebt in Köln. Bekannt wurde er unter anderem durch Auftritte in der „Show Luke! Die Woche und ich“. Außerdem war er in der zehnten Staffel von „Let’s Dance“ an der Seite der Profitänzerin Oana Nechiti zu sehen.