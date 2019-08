Fahrtage in Gahlen : Mit der Feldbahn durchs Aap

Gahlen Die Gahlener Feldbahnfreunde haben am Wochenende zwei Fahrtage veranstaltet. Das Angebot wurde rege genutzt.

Zwischen den einzelnen Fahrten konnten sich die Besucher in den Werkstätten und auf dem Freigelände den Fahrzeugbestand zeigen lassen. Sechs Loks konnten besichtigt werden. Eine Lok wird derzeit für die Lebenshilfe in Serrig bei Saarburg restauriert. Im Herbst soll sie mit einem Lkw nach Serrig transportiert werden, den die Duisburger Gleisbaufirma Altum kostenlos zur Verfügung stellt. Die Lebenshilfe benutzt in Serrig eine eigene Feldbahntrasse. „Die Gahlener Feldbahnfreunde haben zur Lebenshilfe einen guten Kontakt“, berichtet der Vereinsvorsitzende Michael Nienhaus von den zweimal jährlich stattfindenden Einsätzen der Feldbahnfreunde beim Zugbetrieb in Serrig. Im Gegenzug hat die Lebenshilfe mitgeholfen, dass die Feldbahnfreunde 1000 Meter Gleise von einem benachbarten Weingut bekommen konnten.