Bewertungskommission zu Gast Wie Hamminkeln fahrradfreundlicher werden soll

Die Radler-Karawane rollte zügig weg vom Rathaushof, über radfreundliche Nebenstraßen ging es Richtung Kesseldorf, wo der beliebte Anlaufpunkt Storchennest als erste Station angekündigt war. Hier gibt es Aussicht ins Grüne, Pausen- und Reparaturmöglichkeiten für Fietser, die gerne auf dem sage und schreibe 230 Kilometer langen Radwegenetz der Sieben-Dörfer-Stadt Hamminkeln unterwegs sind. Mit im Peloton radelten Lokalpolitiker, Verwaltungsleute, ADFC, andere Interessenten und vor allem die Mitglieder der zwölfköpfigen Bewertungskommission, die der Stadt den (Rad-)Weg in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte und Gemeinden (AGFS) in Nordrhein-Westfalen freimachen sollten. Am Ende wurde das Ergebnis der Kommission verkündet: Hamminkeln steht relativ gut da, hat aber noch Potenzial in Sachen bessere Radwege und Infrastruktur, das es zu heben gilt. Empfehlung ans Land: Die Stadt soll Teil der AGFS werden.