Ein Umzug zum 20. Jubiläum : ADFC Hamminkeln erlebt aktuell einen Boom

Der Frühling läutet bei vielen auch die Fahrrad-Saison ein (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Hamminkeln Die Radler-Lobby aus Hamminkeln besteht seit mittlerweile 20 Jahren. Zum Jubiläum soll es eine Veranstatlung geben. Schon jetzt ist der Verein beliebt: Immer mehr Mitglieder machen mit, mehr Interessierte melden sich für Touren an.

Der Radfahrkalender 2022 des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Hamminkeln schwenkt vom düsteren Schwarz-Weiß-Foto eines Februartages plötzlich um ins Grüne, Farbige und Frühlingshafte. Nach dem Aktiventreff Anfang des Monats steht der Tourenstart am Sonntag, 13. März, bevor. Dann geht es auf zur sogenannten Eisbrecher-Tour. Das sonnige Wetter lockt aber jetzt schon die Fietsfahrer ins Freie, was die Radleraktivisten um den Vorsitzenden Peter Zelmer zu spüren bekommen.

Denn die Anmeldezahlen steigen, und die insgesamt sechs Tourenleiter sind wieder im Dauereinsatz. Auch bei den Mitgliederzahlen geht es aufwärts, knapp an die 300er-Grenze hat sich der ADFC herangeradelt. Die Geschäftsstelle hat dementsprechend viel zu tun. Ab 8. Mai wird sie – passend zum Beginn des Stadtradelns – ins Schloss Ringenberg einziehen. Der Ort passt, denn er ist touristisch und kulturell gut frequentiert.

Info Weitere Termine und Informationen Codierung Weitere Codieraktionen finden am 23. März in Dingden und am 1. April in Ringenberg statt. Informationen und Termine sind unter www.codierung.adfc-hamminkeln.de zu finden. Touren Die Terminangebote des ADFC für das Stadtgebiet Hamminkeln sind auf der Homepage des ADFC und in der ADFC Hamminkeln-App abrufbar. Dort gibt es eine Übersicht.

Peter Zelmer freut’s. Er lobt sehr die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dass Bürgermeister Bernd Romanski ein offenes Ohr für den ADFC hat. „Die Stadt ist uns sehr entgegengekommen“, sagt er. Immer freitags will man in Ringenberg Service rund ums Rad und Material für Touren bieten. Es geht aber nicht rein um Informationen, sondern Raum ist hier auch für Schulungen wie etwa für „Digitale Routenführung per GPS-Gerät“.

Und dann steht ein Jubiläum an, denn aus kleinen Anfängen hat sich eine nun 20 Jahre alte Ortsorganisation entwickelt. Das wird noch gefeiert, so steht am 24. September ein Lastenradtag auf dem Programm. Eine weitere Besonderheit ist die finanzielle Seite des ADFC. Die Ortsgruppe in Hamminkeln kann sehr viel spendenfinanziert umsetzen und steht so gut da, dass der Standortwechsel ohne Unterstützung des Landesverbandes läuft, was wiederum einmalig in Nordrhein-Westfalen ist.

Der ADFC hat auch gefragten Sicherheitsservice zu bieten. Dass die Radcodierung ein wirksames Mittel zur Diebstahlprävention ist, ist unumstritten. Von daher arbeitet der ADFC Hamminkeln bei diesem Angebot kontinuierlich mit. Im Jahr 2021 haben den Service insgesamt rund 300 Radfahrerinnen und Radfahrer angenommen. Und das nicht nur in Hamminkeln, denn das Codierteam ist auch auf Einladung in Wesel und Rheinberg aktiv gewesen. Auch der Kreis Wesel hat angebissen und sich gemeldet, die Fiets besser zu sichern. „Von daher begrüßt der ADFC Hamminkeln den Wunsch des Landrates Ingo Brohl nach mehr Codierterminen. Gerne unterstützen wir die Kreispolizei bei diesem Thema“, verspricht Peter Zelmer.

Das Tourenangebot der Hamminkelner ist jetzt am Start. Am Sonntag, 13. März, geht es vom Molkereiplatz aus nach Bislich. Im letzten Jahr hatte der ADFC auf digitale Anmeldungen gesetzt, in diesem Jahr ist die Teilnahme wieder grundsätzlich offen. Das bringt mehr Spontanität, wobei die Resonanz immer vom Wetter abhängig ist. „Es sei denn, es gibt besondere Angebote mit begrenzter Teilnehmerzahl. Dann funktioniert die offene Teilnahme nicht“, sagt Zelmer und verweist auf öffentliche Infos – etwa im Internet. Außerdem geht’s alle 14 Tage dienstags um 15 Uhr ab Molkereiplatz in Hamminkeln auf Tour.

Auch in eigener Sache setzt der ADFC übrigens auf das Fiets und stramme Waden. Der letzte ADFC-Kalender und der zugehörige Infobrief wurde 600-fach mit dem Rad ausgeteilt. Nur in drei Fällen nicht, die Adressaten waren einfach zu weit entfernt.