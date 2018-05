Wesel: Fahrplan für die Katholiken aus dem Dekanat Wesel

Wesel Der Niederrhein ist an allen Tagen stark vertreten in Münster. Hier eine Auswahl von Terminen.

Mittwoch, 9. Mai • 17.45 bis 18.45 Uhr: Eröffnung auf dem Domplatz, anschließend Willkommensabend auf mehreren Plätzen in Münster. Wer den Niederrhein sucht, ist an der Petrikirche (Grünfläche, Jesuitengang) richtig, das Ruhrgebiet ist auf dem Platz an der Dominikanerkirche, Salzstraße 12, zu finden.

• 16 bis 17.30 Uhr: Peace for the World - Singen für eine friedvolle Welt: Begegnungskonzert kirchlicher Chöre aus dem Bistum Münster auf dem Domplatz mit mehr als 4500 Mitwirkenden aus 138 kirchlichen Chören. Von H. Schütz über G. F. Händel bis Ruhama wird ein großer musikalischer Bogen gespannt. Höhepunkt ist die Uraufführung des "Münster-Halleluja" für 16 Chorstimmen von Diözesankantor Ulrich Grimpe. Mitwirkende sind auch die Dombläser am Paulusdom in Münster. Die geistliche Leitung hat Clemens Lübbers, die musikalische Leitung Ulrich Grimpe