Polizei bittet um Hilfe : Fahrerflucht nach Unfall mit Kind (11) in Wesel

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Wer hat an der Poppelbaumstraße Beobachtungen gemacht?

Wesel Nach einer Fahrerflucht in Wesel ruft die Polizei mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Am Montag gegen 13.35 Uhr befuhr ein elfjähriger Junge aus Wesel mit seinem Fahrrad die Beguinenstraße in Richtung Poppelbaumstraße.

In Höhe Hausnummer 24 fuhr laut Polizeibericht ein kleiner schwarzer Pkw mit getönten Scheiben von hinten kommend auf das Fahrrad auf. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich leicht am Arm. Der Fahrzeugführer flüchtete vom Unfallort in Richtung Poppelbaumstraße. Der Junge fuhr nach Hause und verständigte von dort die Polizei. Zeugen des Unfalles melden sich bitte bei der Polizei in Wesel, Tel: 0281 1070

(sep)