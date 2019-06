Nebenrinne in Bislich : Fährbetrieb leidet unter Versandung

Die Aufnahme gelang Hans Glader beim Niedrigwasser 2018. Sie zeigt links deutlich die Verlandung an der Zufahrt zur Bislicher Nebenrinne und rechts ebenso klar, wie sehr der neue Ruheplatz der Fähre „Keer tröch“ von angeschwemmtem Bodenmaterial bedroht ist. Foto: Hans Glader

Bislich Die Zufahrt zur Bislicher Nebenrinne soll ausgebaggert werden, damit die „Keer tröch“ ihren Liegeplatz voll nutzen kann. Nach den Problemen beim Niedrigwasser 2018 hat es auch in dieser Saison schon Fehlzeiten gegeben.

Die Fähre „Keer tröch“ ist bestens in Schuss und überaus beliebt. Doch ihr Betrieb leidet zunehmend unter mangelhaften Verhältnissen in ihrem Heimathafen. Die sind spätestens seit dem vergangenen Jahr bekannt, als das extreme Niedrigwasser des Rheins in der Bislicher Nebenrinne die Mankos ans Licht brachte: In der Zufahrt hatte sich eine Kies- und Sandbank gebildet, außerdem liegen dicke Wasserbausteine zu nah am neuen Anleger des Bötchens, wo obendrein ebenfalls starke Versandung herrscht. Das Ganze hat im vergangenen Jahr viel Staub aufgewirbelt, soll nun durch Ausbaggern geheilt werden. Die Weseler CDU hatte unlängst nach dem Stand gefragt, sind doch bereits 260.000 Euro bei der Stadt für die Arbeiten vorgesehen. Die Verwaltung ist dabei, das Thema für die nächste Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Mittwoch, 19. Juni, aufzubereiten. Letztendlich fehlt noch das politische Okay für die Erteilung der nötigen Aufträge.

Wie Verwaltungsmann Norbert Terfurth auf Anfrage berichtet, ist ein Wasserbauingenieur zur Begutachtung hinzugezogen worden. Dieser empfiehlt im Wesentlichen das Ausbaggern des hafenähnlichen Verkehrsbereichs für die Fähre. Damit soll die Versandung der Einfahrt zurückgehen. Eine nachhaltigere Lösung versprechen sich Experten vor allem von der einst angestrebten kompletten Durchströmung der Nebenrine von der Fähre bis zum Suhrborg-Hafen. Dies ist, wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, das Ziel des mit EU-Mitteln gespeisten 2,6-Millionen-Projektes der Naturschutzstation Niederrhein in Kraneburg bei Kleve. Allerdings ist man davon weit entfernt, denn ein betroffener Landwirt hat bislang nicht eingewilligt. Der sogenannte Melkstalldamm teilt die Nebenrinne weiter in zwei Abschnitte. So kommt es, dass bei fallenden Wasserständen des Rheins das Wasser aus der Nebenrinne eben nicht in nördlicher Richtung abläuft, wo sich eigens eine erhöhte Einlaufschwelle zum Speichern befindet, sondern sich seinen Weg zurück durch die Fährzufahrt bahnen muss. Ergebnis: Immer mehr Sedimente lagern sich an den neuralgischen Stellen ab. Parallel wird auch der Rhein weiter für angeschwemmtes Material in der Einfahrt sorgen, weil sich diese am Gleithang, also in einer Innenkurve befindet, wo die Fließgeschwindigkeit des Stroms geringer ist als hier beispielsweise auf Xantener Seite.

Info Bindeglied der großen Radwanderrouten Foto: Bauch, Jana (jaba) Attraktion Die „Keer tröch“ ist beliebt und Bindeglied überregionaler Radrouten. Nach 56.000 und 58.000 Passagieren in 2016 und 2017 schipperten in der heißen Saison 2018 gut 75.000 Leute mit ihr über den Rhein. Topfit Die technischen Aufrüstungen im letzten Winter kamen einem neuen Stapellauf gleich.

Das Nabu-Projekt hatte schon früh Kritiker auf den Plan gebracht. Gerd Hakvoort, Vorsitzender des Heimatverein Bislich, der die Fähre betreibt, hat schon im September 2017 von einer „eklatanten Fehlplanung“ gesprochen. Das Biotop würde nicht als Laichhabitat für Fische dienen können, da dort keine lockeren, kiesigen Untergründe vorhanden seien. „Den Planern war bekannt, dass die ausgekiesten Flächen der Nebenrinne bis auf einige Seen und Tümpel mit Feinsanden verfüllt worden sind“, sagte Hakvoort damals, nachdem im Frühjahr 2017 ein provisorischer Damm bei einem kleinen Hochwasser weggespült worden war und sich Schlammassen bis zum Fähranleger ergossen hatten.

Hakvoorts Sorgen sind mit den Erfahrungen aus 2018 und den aktuellen Zuständen nur größer geworden. In diesen Tagen machen sich zwar die ergiebigen Niederschläge in Süddeutschland mit höheren Pegelständen am Niederrhein positiv bemerkbar. Doch schon zum Start in die Saison 2019 hat es im Fährbetrieb Fehlzeiten gegeben, die sich negativ auf die Einnahmen ausgewirkt haben. Die meiste Zeit habe man auch den eigenen Ankerplatz nicht nutzen können, sondern rheinab im Suhrborg-Hafen Schutz suchen müssen, erklärte Hakvoort. Besagte Wasserbausteine am Anleger in der Rinne gefährden den Rumpf der Keer tröch. Insgesamt sei die Sohle der Rinne nun um gut 1,50 Meter höher gelegen. Gerd Hakvoort schätzt, dass 4000 bis 5000 Kubikmeter abgelagerten Materials herausgeholt werden müssten. Bevor die Ausbaggerung ausgeschrieben werden könnte, müsse der Boden auf Belastungen untersucht werden. Aus naturschützerischer Sicht müssten Herbstruhezeiten beachtet werden. Mit viel Glück könne die Sache im Spetember/Oktober über die Bühne gehen. Oder man müsse versuchen, beim Kreis Wesel eine Ausnahmegenehmigung zu erwirken.