Ausbildungsinitiative Kreis Wesel So praxisnah wie möglich auf Lehre und Beruf vorbereiten

In der Praxis sieht das dann so aus, dass beispielsweise jemand in die Bereiche Metall, Hotel und Gastronomie sowie Garten- und Landschaftsbau hineinschnuppert und sich nach zwei bis drei Wochen entscheidet, was ihm davon besonders gefällt. „Wenn sich dann jemand fürs Kochen entscheidet, werden wir für ihn einen Praktikumsplatz suchen und ihn parallel dazu an der passenden Berufsschule anmelden, die er dann an zwei Tagen in der Woche besucht. Die anderen dreieinhalb Tage ist er dann, bis das Praktikum beginnt, bei uns. Wir bereiten ihn dann durch zahlreiche praktische Übungen bei uns im Fachwerk auf den Einsatz in der Praxis vor“, sagt Maja Landmann. Nicht selten sei es so, dass Firmen ihren Praktikanten am Ende auch eine Lehrstelle anbieten.