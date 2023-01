Schließungen, weil Gastronomiebetrieben Personal fehlt Was Wesel gehen Leerstände in 1b-Lagen tun will

Auswärtiger Besucher, die entweder nur sehr selten in der Weseler Innenstadt weilen oder zum ersten Mal die alte Hansestadt besuchen, steuern nicht selten die Parkgarage unter dem Großen Markt an. Zwar dürften sie vom Anblick des mächtigen Willibrordi-Doms und der Historischen Rathausfassade durchaus angetan sein. Doch sollten sie dann auf der Fußgängerzone Richtung Kaufhof unterwegs sein, dürfte ihre Begeisterung schnell in Ernüchterung umschlagen. Denn auf der Brückstraße – zwischen dem Café Extrablatt und der Straße Viehtor – gibt es nicht weniger als ein halbes Dutzend Leerstände. Hinzu kommen noch einige Gastronomiebetriebe in der 1b-Lage, die eigentlich geöffnet haben müssten, deren Türen aber trotzdem verschlossen sind. Beispielsweise, weil es an Personal fehlt. Entsprechende Hinweise finden sich an mehreren Schaufenstern.