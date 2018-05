Niederrhein: Fachkräftemangel in Kitas und Altenpflege

Niederrhein Mit dem Start der neuen Bundesregierung aus Union und SPD sieht der Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung eine Chance, mehr Wertschätzung für die Unternehmen und die Arbeitsplätze des sozialen Sektors zu erreichen. "Die Vereinbarungen des Koalitionsvertrages gehen in die richtige Richtung. Der Unterfinanzierung sozialer Dienste muss nun entschlossen entgegengetreten werden", sagt der Vorsitzende des Verbandes, Lothar Fink. Der Unternehmerverband Soziale Dienste und Bildung hat seinen Sitz in Duisburg, ist aber bundesweit aktiv und zählt mehr als 120 Mitgliedsunternehmen.

Zwar sei die gesellschaftliche Bedeutung einer funktionierenden Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen elementar, jedoch sei das System nicht entsprechend ausgestattet. Dies zu ändern, sei nicht allein ein soziales Gebot, sondern sei auch gesamtwirtschaftlich notwendig. "Nur, wenn die Arbeitnehmer ihre Angehörigen gut betreut wissen, stehen sie den Unternehmen als Fachkräfte zur Verfügung", mahnt Fink. Dass NRW nach einer aktuellen Erhebung erneut Schlusslicht bei der U3-Betreuung ist, sei für die Eltern, aber auch für die Betriebe ein enormes Problem. "Eltern, die keine hinreichenden Betreuungsmöglichkeiten finden, fallen als Fachkräfte aus", so Fink. Und 60 Prozent der Betriebe sehen laut einer aktuellen Studie des Deutschen Industrie- und Handelskammertages mittlerweile in der Fachkräftesicherung ihre größte Zukunftsherausforderung. Gleichzeitig sei der Fachkräftemangel nicht nur bei den Kitas, sondern vor allem in der Altenpflege mit Händen zu greifen. Dass zu wenig Geld im System sei, zeige sich auch an der vergleichsweise niedrigen Refinanzierung für Investitionen und Verwaltung, doch müsse man genauso an der gesellschaftlichen Wertschätzung sozialer Dienste arbeiten. Fink: "Menschen, die sich beruflich um andere kümmern, nehmen eine entscheidende gesellschaftliche Aufgabe wahr. Sie haben mehr Anerkennung verdient."