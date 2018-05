Wesel: Exkursion zu Störchen in Dingdener Heide

Wesel Hamminkeln (RP) Der Bestand der Weißstörche nimmt auch in diesem Jahr weiter zu. In der Dingdener Heide hat

sich ein zweites Brutpaar (Foto) angesiedelt. Am morgigen Freitag, 25. Mai, 18 Uhr, bietet die Stiftung Störche NRW unter der Leitung von Hans Glader eine Exkursion in die Dingdener Heide an. Hier werden Informationen über die Lebensweise der Störche, aber auch Wissenswertes über die Natur und die Entstehung dieses Naturschutzgebietes vermittelt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Akademie Klausenhof in Dingden. Die Veranstaltung ist kostenlos, jedoch werden Spenden für die Stiftung gerne entgegengenommen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.