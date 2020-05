Wesel : Exhibitionist zeigt sich Frau (27) im Bus

Die Polizei hofft, dass sich mögliche Zeugen melden. Foto: dap/dpa

Wesel Die Polizei ist auf der Suche nach einem etwa 30 bis 40 Jahre alten Mann, der sich am Mittwoch in einem Bus einer Weselerin (27) in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Der Bus war von Oberhausen in Richtung Wesel unterwegs. Der Täter verließ gegen 9.40 Uhr das Fahrzeug an der Haltestelle Lippeschlößchen/Willy-Brandt-Straße und flüchtete in Richtung Friedrichsfeld. Der auffallend dünne Unbekannte ist etwa 1,85 Meter groß, hat lange, braune Haare und dunkle Augen. Er trug eine braune Hose, ein blaues T-Shirt und einen braunen Schal mit dunkelbraunem Schriftzug. Der Mann wirkte insgesamt ungepflegt. Mögliche Zeugen melden sich bei der Polizei in Wesel unter Tel. 0281 1070.

(kwn)