Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen : Exhibitionist zeigte sich Joggerin am Weseler Auesee

Am Auesee hat sich ein bislang unbekannter Mann einer Joggerin in schamverletzender Weise gezeigt. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Die Polizei in Wesel ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Mann, der sich am späten Dienstagnachmittag einer Joggerin in schamverletzender Weise gezeigt hat.

Nach Angaben der Ermittler befand sich am Dienstag gegen 19.30 Uhr eine 27-jährige Frau auf ihrer Joggingrunde um den Auesee, als ihr ein Mann auffiel, der auf einer Sitzbank Platz genommen hatte und sich der Joggerin in schamverletzender Weise zeigte. Die Frau lief weiter und informierte die Polizei. Der Unbekannte hatte sich in der Zwischenzeit bereits entfernt. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, vergleichsweise klein, rundlicher Bauch, rundliches, gerötetes Gesicht, Glatze. Bekleidet war der Unbekannte mit Jeans und vermutlich einem dunklen T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnumer 0281 1070 entgegen.

(RP)