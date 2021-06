Neuer Küchenchef in Wesel : Aus der VIP-Loge des BVB ins neue Art

Das Restaurant Art Flüren. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Nach mehrmonatiger Umbauzeit öffnet das Restaurant Art in Wesel-Flüren am Samstag unter dem neuen Pächter Adam Adamski. Küchenchef Sascha Horchler stand zuletzt beim DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund am Herd.