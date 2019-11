Auswertung von Onlinedaten : EVK in Wesel schneidet bei Focus-Test gut ab

EVK in Wesel schneidet bei Focus-Test gut ab

Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses in Wesel: Rainer Rabsahl (r.) begrüßt seinen neuen Stellvertreter Heino Ten Brink. Foto: Klaus Nikolei

Bei den Verantwortlichen im Evangelischen Krankenhaus Wesel hat diese Nachricht für Freude gesorgt: Das Nachrichtenmagazin Focus Money hat die Klinik bei einem Online-Verbrauchertest mit dem Siegel „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet. Grund für die Bewertung seien ein „exzellenter Ruf“, ein „guter Bekanntheitsgrad“ und eine „hohe Weiterempfehlungsbereitschaft“. Hintergrund: Das Nachrichtenmagazin hat in einem Deutschlandtest 20.000 Marken aus 274 Produktsegmenten bei einer Online-Verbraucherbewertung auf die Wahrnehmung durch Kunden und Patienten untersucht und anschließend in einem Ranking gelistet. Auf der Basis von 107 Millionen Aussagen aus Online- und Social-Media-Quellen und mittels moderner Informationstechnologie wurde der aktuelle Deutschlandtest unter wissenschaftlicher Begleitung der International School of Management erstellt. Die Analyse zeige auf, dass die Marke Evangelisches Krankenhaus Wesel ein starker Anker für Orientierung suchende Verbraucher ist, schlussfolgert das Weseler Krankenhaus.