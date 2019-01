Weseler Klinik setzt weiter auf Wachstum: Evangelisches Krankenhaus stellt neue Experten vor

Wesel Personal, Bauten, Service, Effizienz: Die Weseler Klinik setzt mit einem neuen Entwicklungskonzept weiter auf Wachstum.

„Was nutzen Bauten und Angebote ohne die Menschen, die das dann auch umsetzen“, umriss Rainer Rabsahl am Mittwoch den Schwerpunkt eines Aufgabenpaktes, dem das Evangelische Krankenhaus Wesel (EVK) sich schon verstärkt gewidmet hat und das weiter an Bedeutung gewinnt. Der Geschäftsführer der Klinik stellte mit weiteren Führungskräften sieben Zugänge aus jüngster Zeit vor. Sie stehen exemplarisch für die permanente Entwicklung auch der personellen Ressourcen. Zudem erläuterte das EVK-Team, wie das Haus langfristig gesund bleiben will. Ein gewisser Stolz, für Fachkräfte attraktiv zu sein, war dabei durchaus herauszuhören.

Einer der neuen Experten ist Christian Baumert (44), Leiter IT und Prozessunterstützung. Ein neues Krankenhausinformationssystem ist gerade gestartet. Ausgebaut wird der Einsatz von iPads, damit Patientendaten überall im Haus vollständig zur Verfügung stehen. Frank Theunissen (41) ist kaufmännischer Controller und baut ein System für ein Daten-Warehouse auf, das die Wirtschaftlichkeit von Abläufen transparent macht. Jörg Rebhun (53) ist stellvertretender Pflegedienstleiter, kümmert sich unter anderem um Personalgewinnung und familienfreundlichere Dienstzeiten. Denn der Markt ist leer, neuen Kräften muss man als Arbeitgeber was bieten können. Olaf Schmidt (55) verstärkt seit einer Woche als Oberarzt das Team der Orthopädie und Unfallchirurgie. Er hebt hervor, dass es für ein Haus wie das EVK mehr als respektabel ist, regionales Traumazentrum zu sein. Marc Wilms (49) bringt als Facharzt in der Strahlentherapie Erfahrung mit. Leyla Akpolat-Basci (48) wirkt als Oberärztin in der Senologie und Gynäkologie, attestiert den Mitarbeitern am EVK „sehr hohe fachliche Kompetenz“. Michael Trapp (48) ist der neue Mann in der onkologischen Praxis und freut sich darüber, dass er hier ambulant wirken kann und die Onkologie weiter ausgebaut wird.