Bilanz und Ausblick Evangelisches Krankenhaus Wesel rechnet erstmals mit einem Defizit

Deutschlands Kliniken hängen am Tropf. Schlimm bettlägerig sind sie in Wesel nicht, aber es lässt schon aufhorchen wenn Heino ten Brink, Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Wesel (EVK), sagt, dass er für 2024 „erstmals“ ein Defizit erwartet. Als Höhe gab er am Mittwoch „einen kleinen siebenstelligen Betrag“ an und nannte die erwarteten Ursachen: Volle Belastungen bei den Energiekosten von zusätzlich rund 500.000 Euro und Tarifsteigerungen in einer Höhe von rund zehn Prozent.