Krankenhaus in Wesel An der Grenze der Belastbarkeit

Es gibt Zeiten, in denen man Krankenhausaufenthalte meiden sollte. Das galt besonders zu Corona-Hochzeiten und das gilt auch immer noch. Es vergeht kaum ein Tag, an dem nicht irgendeine Klinik in die Kritik gerät, Patienten zu vernachlässigen. Deutschlandweit kommt das System nicht aus den Schlagzeilen heraus. Viele Patienten und ihre Angehörigen wissen sehr wohl, dass in den Häusern bis zum Anschlag geschuftet wird. Dennoch bringt die Situation das knappe Personal an Grenzen seiner Belastbarkeit. Und manchmal wird diese auch überschritten. Die Folge sind unangenehmen Erfahrungen für beide Seiten. Beschwerden führen das beispielhaft vor Augen.