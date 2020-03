Weseler Klinik zertifiziert : Darmkrebs: EVK gibt die zweite Meinung

Wesel Wer an medizinischem Rat zweifelt, der hat das Recht, eine weitere Expertenmeinung einzuholen. Das Evangelische Krankenhaus Wesel ist dafür jetzt in Sachen Darmkrebs zertifizierter Ansprechpartner.

Gerade bei schweren Erkrankungen ist guter Rat teuer. Muss sofort operiert werden? Geht es auch anders, etwa mit Medikamenten oder Bestrahlungen? Welcher Fahrplan ist der richtige? Solche Fragen beschäftigen Patienten und ihre Angehörigen. Wer am medizinischen Rat zweifelt oder gern eine Bestätigung hätte, um auf Nummer sicher zu gehen, der hat grundsätzlich das Recht, eine zweite Meinung einzuholen. Die Wege dahin sind nicht immer leicht, aber es gibt mittlerweile gute Strukturen. So ist das Evangelische Krankenhaus Wesel (EVK) seit Anfang des Jahres für Darmkrebs ein zertifiziertes Zweitmeinungszentrum der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG). Chefarzt Olaf Hansen stellte am Mittwoch die Neuerung vor.

Anfragen mit der Bitte um eine zweite Meinung hat es am EVK auch schon vor der Zertifizierung gegeben. Hansen bezifferte die Fälle auf zehn bis 15 pro Jahr. Als anerkannte Prüfinstanz ist die Kompetenz des Hauses nun untermauert. Es ist bekanntlich ein Tumorzentrum, unter dessen Dach für verschiedene Krebserkrankungen von ganzen Teams das jeweils individuelle Vorgehen betrachtet wird. Wöchentlich tagt ein Kreis mit den sechs wichtigsten Experten aus Chirurgie, Gastroenterologie, Onkologie, Radiologie, Strahlentherapie und Pathologie. Gut 20 Personen kommen zusammen, wenn weitere Fachkräfte von der Pflege über die Psychoonkologie bis zur Palliativmedizin hinzukommen, um das Programm je Patient abzustimmen. Die Positionen sind für den Fall eines Ausfalls personell doppelt besetzt. Das Darmzentrum am EVK gibt es bereits seit 2008. Daneben gibt es das Brustzentrum und als weitere Fachbereiche die Onkologie und die Gynäkologie. Von rund 2000 Krankenhäusern in Deutschland sind 440 Zentren, die 40 Prozent aller Fälle behandeln. Das heißt, dass 60 Prozent der Patienten an Häusern behandelt werden, die nicht dem System mit seinen Regelungskriterien angehören.