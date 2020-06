Kostenpflichtiger Inhalt: EVK-Geschäftsführer Rainer Rabsahl : Der Klinik-Riese geht

Rainer Rabsahl (l.) hat am Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Ab Mittwoch übernimmt sein langjähriger Stellvertreter Heino ten Brink. Foto: Klaus Nikolei

Wesel 16 Jahre lang hat Rainer Rabsahl als Geschäftsführer die Geschicke des Evangelischen Krankenhauses in Wesel gelenkt. Nun tritt der 2,06 Meter große Betriebswirt mit 62 Jahren – aus privaten Gründen – vorzeitig in den Ruhestand. Vielen wird er fehlen.

Wo Rainer Rabsahl auftaucht, zieht er die Blicke auf sich – kein Wunder bei einem Gardemaß von 2,06 Metern. Von oben herab aber hat der gebürtige Kamener nie jemanden behandelt. Das sagen jedenfalls die, die den scheidenden Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses (EVK) Wesel in den vergangenen 16 Jahren kennen und schätzen gelernt haben. Er sei verlässlicher Gesprächs- und Verhandlungspartner gewesen, der selbst bei hitzigen Diskussionen stets die Ruhe bewahrt und mit seiner ausgleichenden Art die Wogen geglättet hat, berichten die Kollegen.

Als „Chef zum Anfassen“, dessen Tür – selbstverständlich nach Voranmeldung – für alle Mitarbeiter offenstand, wird er charakterisiert. Sorgen und Probleme hörte er sich an, war auch immer offen für kritische Worte, ist zu hören. Er kennt keinen Standesdünkel. In der Kantine sitzt er neben Oberärzten oder auch am Tisch mit Reinigungskräften. „Für ein Schwätzchen zwischendurch war immer Zeit“, sagt er selbst. Man wird ihn vermissen.

Info Mehr Betten, mehr Mitarbeiter, höhere Umsätze Zahlen und Fakten Seit Rainer Rabsahl 2004 die Geschäfte der Evangelischen Krankenhauses übernommen hat, stieg die Zahl der Mitarbeiter um 60 Prozent auf 1400. Die Hälfte davon arbeitet in den Weseler Pflegeheimen Kiek in den Busch, am Willibrordiplatz und im Christophorus-Haus (Hamminkeln). Der Umsatz ist in den vergangenen 16 Jahren um 150 Prozent auf knapp 100 Millionen gestiegen, die Zahl der Betten von 305 auf 339. Vor Corona lag die Bettenauslastung bei 290, aktuell bei 260.

Einer der Wegbegleiter von Rabsahl war Heinrich Schnieders. Lange Jahre standen der ehemalige Geschäftsführer des Weseler Marien-Hospitals und Rainer Rabsahl in einem harten Wettbewerb. „Im Geschäftsleben hatten wir auch Auseinandersetzungen. Allerdings habe ich ihn immer als fairen, kooperativen und umgänglichen Gesprächspartner erlebt, den ich mittlerweile zu meinen Freunden zähle“, sagt Schnieders. Rabsahl hat den Ruf eines Baumeisters erworben, der durch zahlreiche Millionenprojekte dafür besorgt hat, dass es mit dem EVK stets bergauf gegangen ist.

„Ich habe eine inhaltliche und ethische Verantwortung“, sagte Rainer Rabsahl Ende Februar 2004 bei seiner offiziellen Vorstellung als Nachfolger von Karl-Heinz Tieben. Gegen 100 Mitbewerber hatte er sich durchgesetzt. Seine Rolle als Geschäftsführer beschrieb Rainer Rabsahl beim Start in Wesel als „Ideen- und Impulsgeber“. Die damals – und sicher auch heute noch – in vielen Kliniken übliche Dreiteilung Medizin/Pflege/Verwaltung bezeichnete er als „unsäglich“. Er bevorzuge Teamwork.

16 Jahre später hat er kein Problem damit, sich an den Worten von damals messen zulassen. „Das würde ich heute genauso wiederholen. Wir haben gemeinsam mit den Mitarbeitern im Hause vieles umgesetzt“, sagt er und nennt Beispiele. „Die Strahlentherpapie, den OP-Neubau, die Bettenerweitung und den Neubau der zentralen Notaufnahme.“ Alles Großprojekte. Wobei Rainer Rabsahl selbst besonders stolz ist auf den Bau eines kleinen Aufzuges neben der Eingangstreppe. Eine leicht gehbehinderte Frau hatte ihn indirekt auf den Idee gebracht. „Die ganze Sache hat 200.000 Euro gekostet. Aber die Patienten und die Menschen im Haus waren mir immer ganz besonders wichtig.“

Rabsahl begann seine berufliche Karriere mit einer Ausbildung zum Gehilfen in Steuer- und Wirtschaftsberatenden Berufen. Anschließend studierte er Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Dortmund mit den Schwerpunkten Rechnungswesen und EDV. Sein beruflicher Einstieg in das Gesundheitswesen begann im Bereich Finanz- und Rechnungswesen für das Evangelische Krankenhaus Betahanien und das Elisabeth-Hospital (beide Iserlohn) sowie bei der Bezirksregierung Arnsberg. 1992 übernahm er dann als stellvertretender Verwaltungsdirektor erstmals Führungsverantwortung in einem 600-Betten-Krankenhaus, dem Gelsenkirchener Marienhospital. Bevor Rabsahl nach Wesel kam, führte er unter anderem sieben Jahr lang das Bethesda-Krankenhaus in Wuppertal und war danach für neun Monate bei einem privaten Klinikträger als Geschäftsführer eines Krankenhauses in Bad Berleburg tätig.

Der Vater von zwei erwachsenen Kindern, der kürzlich zum ersten Mal Großvater geworden ist, freut sich schon auf den Ruhestand. Große Pläne hat er allerdings nicht. „Ich werde jetzt erstmal nichts tun, genießen und alles auf mich zukommen lassen.“ Endlich habe er künftig Zeit, die Zeitung ganz zu lesen und mehr Rad zu fahren. In Wesel, wo er seit zehn Jahren mit seiner Partnerin lebt, wird er bleiben. Hier gefällt es ihm.

Eigentlich wollte er sich während einer großen Veranstaltung von den Mitarbeitern verabschieden. Corna hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und so fiel die Feier am Ende ganz klein aus. „Trotzdem war sie schön.“ Und in den vergangenen Tagen hat er sich von gut 150 Mitarbeitern in kurzen Gesprächen persönlich verabschiedet. „Ich bedauere, dass man sich nicht die Hand geben konnte. Das habe ich schon vermisst“, sagt Rabsahl.

Auch wenn er am Mittwoch nicht mehr an seinen Schreibtisch in der sechsten Etage zurückkehren wird, dürfte Rainer Rabsahl bei passenden Gelegenheiten immer wieder im EVK zu Gast sein. Spätestens bei der Grundsteinlegung des geplanten Pflegeheimes unweit des Hubschrauberlandesplatzes. Oder beim ersten Spatenstich für das stationäre Hospiz, das das EVK zusammen mit der Kati-Faßbender-Stiftung bis Ende 2021 auf einem gut 1000 Quadratmeter großen Areal im Schatten der Klinik errichten will, wird er die Blicke aller wieder auf sich ziehen.

Wichtig war ihm auch, dass in dem „familiär geführten Haus“ Kontinuität herrscht. Dass das EVK für die Anforderungen der Zukunft – gerade auch in Zeiten von Corona – gut aufgestellt ist, daran hat der 62-Jährige keine Zweifel. Zumal sein Nachfolger schon lange feststeht. Heino ten Brink kam Mitte 2016 als stellvertretender Geschäftsführer ans EVK. Der mit seiner Familie in Meerbusch lebende Diplom-Kaufmann hatte sich gegen 70 Mitbewerber durchgesetzt. Ab Mittwoch übernimmt er die Funktion des Geschäftsführers. „Wir haben die ganze Zeit sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet“, sagt der 50-Jährige.