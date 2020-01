Ehrung für Eva-Maria Zimprich : Schermbecks erste Tänzerin

Eva-Maria Zimprich (3.v.l.) erhielt vom Bürgermeister Mike Rexforth (l.) am Donnerstag die zwölfte Ehrenamtsmedaille der Gemeinde Schermbeck. . Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Eva-Maria Zimprich wurde mit der Ehrenamtsmedaille ausgezeichnet. Bürgermeister Mike Rexforth würdigte ihr Engagement. Zimprichs Begründung: „Ich konnte nie Nein sagen, wenn eine Aufgabe an mich herangetragen wurde.“

Sozialdemokratische Tanzclub-Vorsitzende: So in etwa lässt sich das ehrenamtliche Wirken von Eva-Maria Zimprich (66) beschreiben, deren Wirken damit aber längst nicht ausreichend gewürdigt ist. Aus den Händen von Bürgermeister Mike Rexforth wurde ihr nun die Schermbecker Ehrenamtsmedaille überreicht. „Deine Bescheidenheit und dein Selbstverständnis in dem, was du für die Gemeinde, das Gemeinwesen, die vielen Kinder und Jugendlichen über Jahrzehnte getan hast, sucht seinesgleichen“, bescheinigte Rexforth der Ehrenamtlerin in seinem Grußwort.

Die Ehrung erfolgte, weil Zimprich weit über das übliche Maß hinausgehende ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Organisationen oder sonstigen Gemeinschaften in der Gemeinde übernimmt. Die Auswahl Eva-Maria Zimprichs erfolgte in Anerkennung ihres besonderen Engagements für den Tanzclub Grün-Weiß Schermbeck. Aber auch darüber hinaus hat die gebürtige Gelsenkirchenerin ehrenamtliches Engagement bewiesen.

Info Die Träger der Ehrenamtsmedaille Die Geehrten seit 2008: Rentnertruppe des Heimatvereins Gahlen (2008), Maria Möllmann (2009), Gudrun Gerwien (2010), Thomas Bienbeck (2011), Klaus Schneider (2012), Gerhard Becks (2013), Karl Westerhuis (2014), Hubert Dahlhaus (2015), Nadine Ständler (2016), Heinz Böhnke (2017) und Helmut Krüger (2018).

Mike Rexforth skizzierte die Aktivitäten der Geehrten: Sie ist Ideenträgerin, Gründungsmitglied und langjährige Vorsitzende des Tanz-Clubs Grün-Weiß Schermbeck. In den zurückliegenden drei Jahrzehnten sei es ihr gelungen, einen Verein zu entwickeln, in dem zurzeit rund 250 Mitglieder, davon annähernd 70 Prozent Kinder und Jugendliche, Breiten- und Leistungssport ausübten. Die Angebotspalette erweitere und modernisiere sich stetig. „Dir ist es zu verdanken“, fügte Rexforth hinzu, „dass in Schermbeck unter Anleitung von qualifizierten Trainerinnen und Trainern inzwischen auf sehr hohem Niveau getanzt und trainiert wird.“ Zimprich habe den Ort Schermbeck in der Tanzszene so bekannt gemacht, dass seit 1998 über Jahre ein Turnier der zweiten und auch der ersten Bundesliga im Jazz- und Modern Dance in Schermbeck ausgetragen werden konnte. „Mit deinem Engagement, deinem Herzblut hast du Schermbeck in ganz Deutschland, nein, sogar in Europa bekannt gemacht“, versicherte Rexforth.

In seiner Laudatio erinnerte der Bürgermeister an Zimprichs Engagement im Gemeindesportverband (GSV) von 1997 bis 2019, zunächst als Beisitzerin und dann 18 Jahre lang als stellvertretende Vorsitzende. „Du hast die Höhen und Tiefen des GSV begleitet, durchgehalten und zusammen mit Hans Kutscher die jährliche Sportlerehrung zu dem gemacht, was sie heute ist.“

Rexforth erinnerte an Zimprichs politische Tätigkeit. Im Oktober 1998 wurde sie Mitglied des SPD-Ortsvereins. Eine Zeitlang leistete sie Vorstandsarbeit. Nach der Kommunalwahl des Jahres 1999 wurde sie sachkundige Bürgerin des Kultur-, Schul- und Sportausschusses. Im Jahr 2009 war sie Direktkandidatin.