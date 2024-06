Europawahl 2024 im Kreis Wesel Die Probleme sind im Hier und Jetzt

Mit Europawahlen ist es ja immer so eine Sache. Brüssel ist weit weg, das Europaparlament in seiner Besetzung für viele irgendwie ein technokratisches Elitenprojekt, bei dem nicht so recht nachvollziehbar ist, worüber die Abgeordneten da eigentlich abstimmen und welche Folgen das für einen selbst hat. Schon allein deshalb steht die Europawahl wohl zu Recht in dem Ruf, vielen Unzufriedenen als Möglichkeit zu dienen, ihrem Protest einmal im Rahmen einer Wahl Ausdruck zu verleihen. Deshalb konnte man wohl schon im Vorfeld damit rechnen, dass dieses Wahlergebnis ein schmerzvolles für die Ampelparteien werden könnte. Für den Kreis Wesel hat sich das zwar nur teilweise bewahrheitet. Die SPD ist in der Region nicht so sehr abgestürzt wie im Bund, auch die FDP kann mit für sie ordentlichen Werten im Kreis Wesel eigentlich zufrieden sein. Bitter ist der Wahlabend für die die Ampelparteien allerdings trotzdem – vor allem für die Grünen. Ihr Wahlkampf mit auf die Zukunft gerichteten Themen hat angesichts der vielen Probleme, mit denen die Wähler im Hier und Jetzt konfrontiert sind, ganz offensichtlich überhaupt nicht verfangen.