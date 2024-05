Frist zur Europawahl läuft ab

In der Europäischen Union herrscht Freizügigkeit. Das heißt, Unionsbürger haben das Recht, sich prinzipiell in jedem Mitgliedsland aufzuhalten und niederzulassen. So dürfen bei der Europawahl auch Unionsbürger ohne deutschen Pass hier ihre Stimme abgeben. Wählen darf aber nur, wer zuvor ins Wählerverzeichnis des Wohnortes aufgenommen worden ist. Bereits eingetragen ist, wer schon an vergangenen Europawahlen in Deutschland teilgenommen hat. Für alle anderen gilt: Bis Sonntag gibt es noch die Möglichkeit, an seinem Wohnort einen Antrag zu stellen, um ins Wählerverzeichnis aufgenommen zu werden. Zu beachten bleibt dennoch: One man, one vote (eine Person, eine Stimme). Das heißt: Auch Unionsbürger aus anderen EU-Staaten, die hier leben, dürfen nur einmal abstimmen, entweder in Deutschland oder in ihrem Herkunftsland.