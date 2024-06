Europawahl in Wesel CDU gewinnt in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck

Die CDU dominiert in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck und konnte ihr starkes Europawahl-Ergebnis aus dem Jahr 2019 auch 2024 bestätigen. Die Grünen verlieren in allen Kommunen deutlich an Boden, die SPD bleibt in der Region entgegen dem Bundestrend allerdings vergleichsweise stabil. Die Linken fallen im Vergleich zum neu gegründeten Bündnis Sarah Wagenknecht zurück. Im Folgenden finden Sie die Zahlen für die einzelnen Kommunen.