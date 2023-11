Strafverfahren eingeleitet Etliche Tatverdächtige und Drogen in Wesel einkassiert

Wie die Polizei weiter mitteilt, sollte in der Feldmark am Abend eine dreiköpfige Personengruppe kontrolliert werden. Nachdem die Ausweisdokumente eines 26-jährigen Mannes aus Wesel verlangt wurden, stieß dieser einen Polizeibeamten zu Boden und flüchtete. Der Mann konnte jedoch gestellt und in Gewahrsam genommen werden.