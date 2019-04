Der Mittagstisch als Treffpunkt : Essen für alle mitten im Dorf

Carola Kasperek, Anne Dicks und Frank Müller (v.l.) kochen ehrenamtlich in der Dorfschule Ginderich. Foto: Lars Fröhlich

Ginderich Gemeinsam gegen die Isolation: Der Verein Dorfschule Ginderich bittet jeden dritten Dienstag im Monat Alleinstehende und Senioren zum gemeinsamen Mittagessen.

Dienstagmittag, 12.30 Uhr. Ein appetitlicher Duft steigt aus den Kellerräumen der Dorfschule in Ginderich empor. In der Gemeinschaftsküche herrschte vor einigen Minuten noch Hochbetrieb. Nun sind die Gerichte im Ofen – aufräumen und saubermachen ist angesagt. Frank Müller, seine Frau Carola Kasperek und Anne Dicks wuseln umher, reinigen die Küchenoberflächen und haben die Backöfen genau im Blick. In ihnen brutzelt das heutige Menü: „Heute gibt’s Lachs-Mangold-Nudelgratin“, erklärt Kasperek lächelnd. Seit 10.15 Uhr ist das Trio bereits vor Ort. Sie schnibbeln und putzen Gemüse, kochen Nudeln und bereiten den Nachtisch vor – alles ehrenamtlich.