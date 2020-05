Kommentar : Eselrock zahlt das Vertrauen zurück

Meinung Wesel Sonst draußen, diesmal gar nicht: Das Eselrock-Team beweist in der Krise Innovationskraft und hilft mit einer sympathischen Solidaritätsaktion jenen, die wirtschaftlich derzeit besonders leiden.

Es war ein Vertrauensbeweis, den die Politik formulierte, als sie zusagte, den Eselrock-Machern trotz des ausgefallenen Festivals die im Haushalt vorgesehenen 10.000 Euro nicht zu streichen. Diese Entscheidung war keinesfalls selbstverständlich vor dem Hintergrund, dass andere Vereine ebenfalls Not leiden. Den Eselrock-Machern scheint dieser Bonus bewusst zu sein. Mit der neuen Solidaritätsaktion beweisen sie Fingerspitzengefühl. Von den städtischen Zuschüssen, letztlich also das Geld der Stadtgesellschaft für das Festival, geht kein Cent an die Veranstaltungsbranche. Diese Hilfe generiert das Team Eselrock durch das Crowdfunding selbst. Diese Aktion mit einem Augenzwinkern ist sympathisch und findet hoffentlich viele Unterstützer.