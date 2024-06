Eselrock-Festival 2024 Tausende feierten zwischen Schlamm und Schaum

Aus einem dieser sogenannten „Moshpits“ kommen kurz darauf, aber an anderer Stelle auf dem Festival, auch Julian (23), Milan (24). Gerade hat die Bremer Band Raum27 ihr Konzert auf der Hauptbühne beendet. Jetzt stehen die beiden jungen Männer aus Kevelaer am Fanartikelstand der Band, sie wollen ein T-Shirt kaufen und kurz mit den Bandmitgliedern Tristan Stadler und Mathis Schröder quatschen. Als unsere Redaktion fragt, wie sie den Auftritt fanden, zieht Julian einen jungen Mann in einem weißen T-Shirt, der hinter den beiden steht, nach vorn und reicht die Frage an ihn weiter. „Grundsympathisch, wirklich grundsympathisch“, sagt dieser. Auf seinem Gesicht zeigt sich ein zufriedenes Lächeln. Dann verschwindet er unversehens wieder in der Menge. Auf die Frage, wie ihr Freund denn heiße, sagt Julian: „Keine Ahnung. Wir kennen ihn nicht. Haben ihn eben beim Moshen getroffen. Da lernt man schnell nette Leute kennen.“ Allein im vergangenen Jahr haben sie Raum27 drei Mal gesehen, erzählen sie. Am Eselrock schätzen sie, dass es viele gute Bands im Line-up gibt. „Es gibt hier eine gute Abwechslung zwischen Punk, Pop-Rock und Entspanntem“, sagt Milan. Dann sind die beiden Musiker an der Reihe. „Wir würden gerne jede Woche auf so einem Festival spielen“, sagt Mathis Schröder, Gitarrist von Raum27. „Es sind super liebe Menschen hier. Das ist alles super sympathisch“, meint Leadsänger Tristan Stadtler. Schon morgen spielt die Band auf einem anderen Festival, doch an diesem Abend freuen sich die beiden noch auf die Düsseldorfer Punkrock-Band Rogers, die den Abend dann auch in einem Lichtgewitter beschließen wird.