Karneval in Wesel Eselordenverleihung – das müssen Sie wissen

Mit dem Eselorden kennt sich Fritz Eckengka aus. 2007 war der gebürtige Bochumer im Schlepptau der damals gekürten Ordensträger Steffi Neu und Sven Plöger dabei. „In seiner Rolle als Peter-Hans Kaltenbecher, dem Leiter einer führenden Filiale einer namhaften Baumarktkette, hat er in den vergangenen Monaten vielen Männern durch den Corona-Blues geholfen und somit exorbitant zum häuslichen Frieden in vielen Familien beigetragen“, sagte Ulla Hornemann am 11. 11. 2021 bei der Präsentation des Ausgeguckten. Außerdem habe er 2007 in Wesel mehrfach darauf hingewiesen, dass ihm diese schöne Auszeichnung in seiner Sammlung noch fehle. So habe er schon den eisernen Reinoldus – ein Nashorn – und den Salzburger Stier erhalten. „Dazu würde der Esel doch sehr gut passen“, sagte Hornemann und berichtete, dass Eckenga sich bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in der Schweiz vorsichtshalber schon mal mit einem echten Esel angefreundet habe. Seitdem kämpfe er unermüdlich dafür, „dass man nicht nur Rad- sondern auch Eselswege im Ruhrgebiet baut“. Ein Rosenmontagszug von Wesel nach Dortmund scheitert zurzeit übigens am Veto von Straßen NRW.