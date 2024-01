Karneval in Wesel Eselordenverleihung – das müssen Sie wissen

Das gesellschaftlich wohl wichtigste Event der heißen Phase des Karnevals ist die Eselordenverleihung an den Comedian Abdelkarim am Tulpensonntag, 11. Februar, 10.30 Uhr, im Festzelt am PSV-Sportplatz in Lackhausen am Molkereiweg. Der Eintritt ist frei. Abdelkarim wurde am 11. November 2023 als neuer Eselordenträger von Ulla Hornemann, Präsidentin des Närrischen Parlaments der Stadt Wesel, verkündet.