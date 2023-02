Eselorden 2023 Fritz Eckenga bekommt den Eselorden

Jetzt hat er ihn endlich. Die coronabedingte Pause verhinderte, dass Kabarettist und Autor Fritz Eckenga den Eselorden schon früher erhielt. Am gestrigen Sonntag war es dann so weit. Er brauchte zwar drei Anläufe, um den bunten Esel zu besteigen. Aber das störte weder ihn noch die rund 700 Besucher, die zur 45. Eselordenverleihung in die Eventhalle im Gewerbegebiet Am Schornacker gekommen waren. Verdient hatte ihn Eckenga ohnehin. Das hatte das Komitee der beliebtesten Weseler Karnevalsveranstaltung schon im Vorfeld festgestellt, setzt er sich doch für die Wiederbelebung der alten Hanse-Straße zwischen seiner Heimatstadt Dortmund und Wesel ein. Und zwar durch die Einführung eines Rosenmontagszuges von der einen Stadt zur anderen und wieder zurück.