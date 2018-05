Hamminkeln: Erstes Noktoberfest am Mühlenrott

Das Bier beim 1. Noktoberfest in Hamminkeln kommt nicht aus Bayern, sondern wird in der Region gebraut. Foto: Tobias Hase/dpa

Hamminkeln Vorbereitungen für die Premierenveranstaltung in Hamminkeln laufen auf Hochtouren. Das Motto lautet: "Alles aus der Region - nichts aus Bayern".

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Denn das 1. Noktoberfest am Niederrhein wird am Freitag, 7. September, in Hamminkeln Premiere feiern. Nach dem Motto: "Alles aus der Region - nichts aus Bayern." Im Festzelt am Mühlenrott, welches zum Kaiserschießen am Samstag, 8. September, und Sonntag, 9. September, aufgebaut wird, steigt das erste Fest dieser Art. Auf der mitten im Zelt stehenden Bühne soll das Loikumer Blasorchester für Stimmung sorgen. "Es werden ausschließlich Produkte der Region angeboten. Neben Bieren namhafter Brauereien aus NRW wird es natürlich auch ein Noktoberfest-Bier und andere spezielle Angebote geben. Dazu Speisen, ebenfalls aus der Region", betont Wilhelm Kloppert von der Hamminkelner Feldschlösschen Brauerei. Er ist bekannt auch als Förderer des regionalen Tourismus'.