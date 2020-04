Kultur trotz Krise : Erstes Autokino am Rhein in Wesel

Der Autositz wird zum Kinosessel, die Windschutzscheibe das Fenster zur Unterhaltungswelt. Damit auch in den außergewöhnlichen Zeiten Freude und Zerstreuung ihren Platz finden, haben Sparkasse, Scala und Wesel-Marketing das Angebot Autokino gemeinsam aus der Taufe gehoben. Foto: dpa/Fabian Strauch

Wesel Wesel-Marketing hat mit dem Scala und Sponsoren in einer Eilaktion ein Autokino aus dem Boden gestampft. Dafür gab es sofort Ticketanfragen sowie von der SPD Lob und Anfragen, ob auch Gottesdienste dort möglich sind.

Es kommt wieder Leben in Wesels unter der Corona-Krise leidende kulturelle Landschaft. Von Mittwoch, 22., bis Sonntag, 26. April, gibt es an der Rheinpromenade zum ersten mal ein Autokino. Wesel-Marketing hat die Filmreihe auf Anregung von Karin Nienhaus (Kulturspielhaus Scala) regelrecht aus dem Boden gestampft. Nachdem die Idee Gründonnerstag auf den Tisch gekommen war und über die Ostertage nicht viel organisiert werden konnte, steht jetzt das Programm und alles Weitere fest. Schon am Mittwoch gab es zahlreiche Reservierungsanfragen. Doch alle Anrufer mussten sich vertrösten lassen. Der ausschließlich online abgewickelte Kartenverkauf startet am Donnerstag, 16. April, um 12 Uhr unter wesel-tourismus.de.

Mit im Boot sind bereits einige Sponsoren. Die Niederrheinische Sparkasse Rhein-Lippe präsentiert die Veranstaltungsreihe bislang mit dem Weseler Kiesunternehmen Hülskens, dem städtischen Betrieb ASG sowie dem Designbüro Forever und Elektro Flintrop, die beide ebenfalls in Wesel ansässig sind. Weiter Unterstützer seien willkommen, sagte Sonja Christ von Wesel-Marketing im Gespräch mit unserer Redaktion. Wie kurzfristig die Aktion zustande gekommen ist, machte Christ daran deutlich, dass erst Dienstag die Rechte an ersten Filmen zu bekommen waren. Spekulationen über Zusammenhänge mit der kurz vor Ostern gestarteten abendlichen Sperrung des Parkplatzes an der Rheinpromenade erteilte Christ eine Absage. Ordnungsdezernent Klaus Schütz bestätigte ebenfalls, dass es um die Kontaktsperre geht und dort kleine Treffs stattfinden sollen. Anders wird das Autokino organisiert. Es findet unter Einhaltung derzeit geeigneter Schutzmaßnahmen statt, teilte Niels Ebling von Wesel-Marketing mit. „Die Autos stehen mindestens zwei Meter voneinander entfernt, die Tickets werden beim Online-Kauf bargeldlos bezahlt, zuhause ausgedruckt und beim Kinoeinlass durch das geschlossene Fenster gescannt. Ein Catering vor Ort gibt es nicht, Speisen und Getränke können je nach Bedarf mitgebracht werden.“

Info Fünf Filme bilden das Programm Einer fehlt noch Vier der fünf Filme stehen bereits fest: „Rebellinnen – Leg dich nicht mit ihnen an“ (Mittwoch, 22. April), „Bohemian Rhapsody“ (Donnerstag, 23. April), „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ (Freitag, 24. April) und „Nightlife“ (Samstag, 25. April). Der Abschlussfilm für Sonntag wird zeitnah im Internet unter www.wesel-tourismus.de und auf der Facebook-Seite von Wesel-Marketing bekanntgegeben.

Gezeigt werden insgesamt fünf Filme auf dem Festplatz an der Rheinpromenade. Dazu wird eine 16 mal acht Meter große Air-Screen-Leinwand fürs echte Kinoerlebnis aufgebaut. Der Ton kommt per UKW-Frequenz aus dem eigenen Autoradio. Der Einlass ist pro Film auf maximal 250 Autos begrenzt. Der Preis beträgt 20 Euro pro Fahrzeug, zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr. Ab 60 Minuten vor Filmbeginn ist Einlasszeit (First in, first out).

Pro Auto sind maximal zwei Personen zugelassen. Kinder bis 14 Jahren dürfen ihre Eltern begleiten – es sei denn, die Altersbeschränkung des gezeigten Films spricht dagegen. Die Zufahrt zum Festplatz ist zu den Vorführungen ausschließlich über die Fischertorstraße möglich. Eine Toilette wird es am Ort geben. Auf deren Besuch sollte laut Wesel-Marketing aus Gründen der Infektionsprävention möglichst verzichtet werden. Die UKW-Frequenz für den Tonempfang wird vor der Veranstaltung bekanntgegeben.

„Stolz auf Scala, Sparkasse und Wesel-Marketing“ war SPD-Fraktionvorsitzender Ludger Hovest, als er vom Gelingen der Filmreihe erfuhr. Er sprach von einer guten Idee und davon, dass das Autokino überfällig gewesen sei. Wenn ew sich bewähren sollte, und davon geht Hovest aus, solle gleiche an eine Wiederholung gedacht werden. Geprüft werden solle zudem, ob mit der Infrastruktur nicht auch Sonntags-Gottesdienste möglich seien. Darüber solle mit der katholischen und der evangelischen Gemeinde nun mal gesprochen werden. Er wisse, so Hovest, dass viele die Gottesdienste vermissen.