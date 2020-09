In Betrieb genommen : Erste Strom-Ladesäule in Mehrhoog

Mehrhoog Eine weitere Elektroladesäule wurde jetzt in Hamminkeln installiert. Damit wächst das Ladenetz auf zwölf Stromzapfstellen mit insgesamt 22 Ladepunkten. Die neue Station ist die erste für Stromer in Mehrhoog.

Auch für diese konnte die Stadt einen Partner finden, die WEP (Wärme-, Energie- und Haustechnik GmbH), die Ladesäulen auch am Bahnhof Hamminkeln und am Freibad Dingden aufgestellt hat. Die Kooperation minimiert den finanziellen Aufwand für die Stadt.

Begonnen wurde das Ladesäulenprogramm 2018 im Rahmen eines Förderprogramms. Bürgermeister Bernd Romanski sprach von „guter Frequenz“ an den E-Ladestationen, wobei besonders die Schnellladesäule bei der Bäckerei Bors am Weikenrott hervorsteche. Diese ist nicht nur zeitsparend zu bedienen, sondern wegen ihrer direkten Autobahnnähe besonders bei Niederländern beliebt.

Das anfängliche Tempo, mit dem Hamminkeln zunächst eine Ladeinfrastruktur aufbaute, hat sich gelegt. Der neue Standort ist der erste im Jahr 2020. Auch in Mehrhoog war es kein Selbstläufer, eine gute Stelle zu finden. So war der Platz am Bahnhof erste Wahl, aber wegen an Fördergeld gebundene Flächen nicht verfügbar. Mögliche Straßenbuchten an der Bahnhofstraße, Mehrhoogs Verkehrsachse, schieden bei der Suche ebenfalls aus.