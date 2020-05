Baumaßname in Schermbeck : Erste Querungshilfe ist fast fertig

Baumaßname in Schermbeck

Schermbeck Die erste Querungshilfe an der Maassenstraße ist weitgehend fertig. Am Montag beginnt der Bau der zweiten Mittelinsel im Bereich der Kreuzung von Maassenstraße und Alte Poststraße. Es kommt zu einer einspurigen Verkehrsführung mit Baustellenampel.

Die erste Querungshilfe an der Maassenstraße ist weitgehend fertig. Diese Querungshilfe, die von der Bottroper Firma Eurovia im Auftrag des Landesbetriebs Straßen NRW nahe der Gaststätte Ramirez errichtet wurde, ermöglicht es jetzt Radlern, die aus Gahlen kommen, sicher die Landesstraße 104 zu queren und dann entweder auf dem bereits bestehenden Fahrradweg am Ramirez vorbei nach Schermbeck zu fahren oder nach Westen hin auf den Fahrradweg zu wechseln, der über die ehemalige Bahntrasse nach Bricht und Damm und dort weiter nach Drevenack und Wesel führt.

In der kommenden Woche soll mit dem Bau einer zweiten Querungshilfe begonnen werden, und zwar im Bereich der Kreuzung von Maassenstraße und Alte Poststraße. Die Baustelle wird etwa 130 Meter lang sein. In diesem Bereich werden die beiden Fahrbahnen durch eine langsam breiter werdende Sperrfläche für Fahrzeuge voneinander getrennt. An der breitesten Stelle dieser Sperrfläche wird die etwa 2,50 Meter breite Mittelinsel entstehen, die es den Radlern und Fußgängern ermöglicht, nacheinander die beiden Fahrbahnen sicher zu überqueren.