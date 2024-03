Aktion der Kaufleute 500 farbige Holz-Ostereier schmücken den Schermbecker Ortskern

Den Lösungssatz müssen die Kinder bis zum 3. April auf eine Teilnehmerkarte schreiben und während der Öffnungszeiten im Rathaus an der Weseler Straße 2 abgeben. Wenn das Rathaus geschlossen ist, kann die Teilnehmerkarte in den Briefkasten der Gemeinde eingeworfen werden. Die Teilnehmerkarten für die Osterrallye liegen ab Mittwoch, 20. März, in der Volksbank Schermbeck, in der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe und im Rathaus bereit.