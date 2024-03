Neues Kamera-Überwachungssystem NRW will Wälder besser vor Bränden schützen

Kalifornien, Kanada, Griechenland, Australien: Meist sind es Berichte aus fernen Ländern, die uns die unaufhaltsame Gewalt und enorme Geschwindigkeit eines Waldbrandes vor Augen führen. Doch auch hier nimmt die Gefahr zu. Längere Trockenheiten in Zeiten des rasant fortschreitenden Klimawandels tragen dazu bei. Auch am Niederrhein steigt das Risiko, weil die zumeist sandigen oder kiesigen Böden Wasser schlecht speichern. Forstämter und Feuerwehren haben sich bereits gewappnet: Es gibt tauglichere Wege für Rettungseinsätze, Löschteiche, eine verstärkte Ausbildung und vieles mehr. Ganz neu ist in NRW eine kameragestützte Waldbrandüberwachung. Am Mittwoch ist die erste Anlage im Regionalforstamt in Wesel in Betrieb gegangen.