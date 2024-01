Wissenschaft und Kultur in Wesel Erste Ideen für eine neue Niederrheinhalle mit einem Innovationscampus

Die Frage, was auf die marode Niederrheinhalle folgen soll, war schon etwas aus dem Blick geraten. Doch jetzt zeichnen sich Ergebnisse jener Treffen ab, von denen die Öffentlichkeit zuletzt kaum was mitbekommen hat. „Wo einst getanzt, gelacht und sogar geimpft wurde, soll in einigen Jahren ein zusätzliches Angebot entstehen“, teilte die Weseler Stadtverwaltung am Donnerstag mit und lässt zunächst eine bekannte Idee folgen. Denn „nach Vorstellungen der Stadt Wesel, Weseler Unternehmen sowie der Hochschulen Rhein-Waal und Ruhr West wird der Neubau der Niederrheinhalle in einen Innovationscampus eingebettet“.